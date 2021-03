Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) considera ca acuzatiile premierului despre „teroristii” care sunt impotriva vaccinarii sau a masurilor luate de Guvern in perioada pandemiei sunt indreptate „in primul rand impotriva AUR”, formatiunea sustinand ca a criticat deciziile „inadecvate” luate…

- Joi, la Palatul Victoria, premierul Florin Cițu a adus acuzatii la adresa celor care sunt impotriva masurilor de siguranța anti-COVID. Florin Cițu a adus acuzatii la adresa unei campanii impotriva vaccinarii. Premierul a mentionat ca decizia de a opri lotul ABV2856 AstraZeneca nu ii apartine. Premierul…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit azi cu ministrul Educației Sorin Campeanu și au discutat despre situația din școli dupa repornirea invațamantului offline și despre locul educației in Planul Național de Redresare și Reziliența. „Sunt peste 10.000 de școli care funcționeaza cu elevii la școala,…

- Peste 110.000 de angajati din sistemul de invatamant sunt programati pentru vaccinare anti-COVID in perioada urmatoare. Anuntul a fost facut de Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2. „Personalul din invatamant, va…

- „Am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie – inceputul lui aprilie, cand incepem a treia etapa de vaccinare. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii impotriva COVID-19 in etapa a treia, deci atunci vom fi terminat deja etapa a doua de vaccinare, adresata…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor vota impotriva desfiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, in cazul in care viitorul Guvern propune acest lucru. "Categoric vom vota impotriva pentru ca nu poti sa treci peste o decizie a specialistilor.…