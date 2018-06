Stiri pe aceeasi tema

- Elevii romani au caștigat cinci medalii de aur și o medalie de bronz și locul I pe națiuni, la cea de a XXII-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematica pentru Juniori, desfașurata in perioada 19 – 24 iunie, in Grecia (Rhodos). Potrivit Ministerului Educației Naționale, medaliile de aur au fost…

- Cateva mii de locatari din Bucuresti isi pot achita, incepand cu aceasta luna, costurile de intretinere direct de pe smartphone, prin portofelul digital mobilPay Wallet, dezvoltat de procesatorul de plati electronice NETOPIA mobilPay, a anuntat miercuri compania.In total, locatarii a peste…

- Trei bebelusi din judete Braila, Suceava si Neamt au murit din cauza rujeolei, numarul deceselor ajungand la 49, potrivit datelor transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Aproape doua sute de noi cazuri de rujeola au fost intregistrate in ultima saptamana,…

- Sub genericul Europa 2018, Romfilatelia introduce in circulatie emisiunea de marci postale Poduri, tematica selectata pentru acest an de catre PostEurop, organism al Uniunii Postale Universale, agentie specializata a Organizatiei Natiunilor Unite. Potrivit Romfilatelia, noua emisiune va fi disponibila…

- Un copil de noua luni din Constanta, nevaccinat, a murit din cauza rujeolei, numarul deceselor ajungand la 46. Un posibil deces din cauza rujeolei, in Braila, se afla in curs de confirmare. Peste 200 de noi cazuri de imbolnavire s-au inregistrat in ultima saptamana, cele mai multe in judetele Vaslui…

- La Iasi, s-a incheiat, joi, cea de-a 12-a editie a Olimpiadei Nationale de Coregrafie. Timp de doua zile au evoluat pe scena Teatrului “Luceafarul” din Iasi 112 elevi de la colegiile si liceele vocationale din Timisoara, Cluj, Bucuresti, Constanta, Galati, Bacau si Iasi. Mona Valceanu a urmarit competiția,…

