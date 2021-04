AUR înfloreşte în mijlocul crizelor, a luat uşor faţa USR-PLUS în sondaje. "Slavă Domnului că n-avem alegeri în curând" Sociologul Remus Ioan Stefureac, directorul INSCOP, a postat pe pagina sa de Facebook un grafic al intentiei de vot in Romania care releva faptul ca AUR le-a luat usor fata celor de la USR-PLUS in preferintele romanilor. "Incepand din februarie 2021, AUR este al treilea partid din Romania in ceea ce priveste intentia de vot, aproape dublandu-si scorul obtinut la alegerile din urma cu 4 luni. Sunt tare curios cum vor arata cifrele peste o luna, dupa ispravile politice recente. Nu stiu care sunt calculele USR-PLUS, nu stiu care sunt calculele prin coalitie, dar s-ar putea ca alegatorii sa le dea… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

