- 5 senatori si 11 deputati vor reprezenta judetul in legislatura 2020-2024 N. Dumitrescu Dupa prezentarea rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare din 6 decembrie, Biroul Electoral Central a trecut și la cel mai așteptat moment – repartizarea mandatelor de deputat și senator, pentru legislatura…

- PSD va avea în viitorul Parlament 47 mandate la Senat si 110 mandate la Camera Deputatilor, în timp ce PNL a obtinut 41 la Senat, respectiv 93 la Camera Deputatilor, potrivit datelor prezentate, luni, de Biroul Electoral Central (BEC).Alianta USR PLUS va avea 25 de mandate la Senat…

- PSD va avea in viitorul Parlament 47 mandate la Senat si 110 mandate la Camera Deputatilor, in timp ce PNL a obtinut 41 la Senat, respectiv 93 la Camera Deputatilor, potrivit datelor prezentate, luni, de Biroul Electoral Central. Alianta USR PLUS va avea 25 de mandate la Senat si 55 la Camera Deputatilor,…

- Deputații Nicolae Roman (Buzau) și Francisc Toba (Brașov), aleși pe listele AUR la alegerile parlamentare din 2020, au in comun atat apartenența la noul partid controversat, cat și episodul Revoluției din 1989. Roman și Toba au deschis listele Alianței pentru Unirea Romanilor pentru Camera Deputaților…

- Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare de duminica Arhiva Foto: Razvan Stancu. Biroul Electoral Central a anunțat miercuri seara rezultatele finale ale alegerilor parlamentare de duminica. Pe primul loc s-a situat PSD, urmat de PNL și de Alianța USR PLUS. Au mai intrat…

- Zarurile au fost aruncate iar Parlamentul Romaniei urmeaza a primi o noua tranșa electorala de deputați și senatori ai Romaniei. Surpriza alegerilor este noua formațiune politica Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), care a obținut aproape 9% din numarul voturilor exprimate. Un partid cvasinecunoscut…

- Biroul Electoral Central a inceput centralizarea voturilor pe masura ce acestea au venit de la secțiile de vot. Au fost numarate mai intai secțiile mici, preponderent din mediul rural. UPDATE Rezultate parțiale BEC ora 16:00 PSD a castigat alegerile parlamentare cu 30,17% dintre voturile exprimate pentru…

- Biroul Electoral de Circumscriptie Olt a respins lista de candidați pentru Senat a Pro Romania respinsa deoarece pe aceasta au fost propusi numai barbati, astfel incat nu se asigura reprezentarea ambelor sexe. Deși lista pentru Senat a fost respinsa, BEC Olt a admis lista de candidati a Pro Romania…