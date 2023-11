Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Senatului a decis ca proiectul de lege al Guvernului privind sistemul public de pensii sa primeasca marti avize si raport din partea comisiilor de specialitate si sa intre la vot in plenul care este programat ulterior, la ora 17.00.

- Aproape 60 de organizatii neguvernamentale si persoane din mediul academic sustin introducerea cotelor de gen pe listele de candidati la alegerile parlamentare. “Sustinem proiectul de lege Pl-x 308/2022 privind modificarea si completarea Legii 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor,…

- Romania, pe penultimul loc in UE privind puterea politica a femeilor56 de organizații neguvernamentale și persoane din mediul academic au semnat o scrisoare deschisa prin care cer introducerea cotelor de gen pe listele de candidați la alegerile parlamentare. Romania este pe penultimul loc in UE privind…

- Senatorul Antal Lorant (UDMR): Am eficientizat sistemul prosumatorilorInițiativa legislativa a senatorului UDMR Antal Lorant privind modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/ 2012 a fost aprobata de catre plenul Senatului. Proiectul prevede schimbari majore in ceea ce privește…

- Inițiativa legislativa a senatorului UDMR Antal Lorant privind modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/ 2012 a fost aprobata de catre plenul Senatului. Proiectul prevede schimbari majore in ceea ce privește drepturile prosumatorilor: compensarea financiara se va putea solicita…

- Comisiile pentru munca, juridica, aparare si constitutionalitate ale Senatului au acordat, marti, raport favorabil legii pensiilor speciale, prin punerea acesteia in acord cu decizia CCR. Senatorul USR, Stefan Palarie, si-a exprimat nemultumirea fata de actuala forma a legii, ceea ce ar insemna, in…

- Consiliera lui Viktor Orban cere autonomia așa-numitului ținut secuiesc: 'Secuii nu cer nimic ce nu exista in alta parte in Europa!'Stabilitatea Europei poate fi asigurata doar daca comunitatile nationale pot trai in siguranta si, tinand cont de principiul subsidiaritatii europene, sa se poata autoguverna,…

- Un proiect de lege USR privind cautarea persoanelor disparute este tinut in sertar de PSD si PNL de aproape un an, in conditiile in care in cazul persoanelor disparute, primele 48 de ore sunt esentiale pentru a le gasi in viata. Stelian Ion, deputat USR Constanta spune ca : "Dupa cazul Caracal a fost…