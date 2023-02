Stiri pe aceeasi tema

- MAE anunta ca Ambasada Romaniei la Ljubljana, Republica Slovenia, a fost notificata de catre autoritatile locale cu privire la producerea unui accident rutier la data 3 februarie 2023, pe autostrada A1, intre localitatile Garciani-Murska Sobota, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in…

- AUR a anunțat ca a finalizat ancheta interna ce-l privea pe deputatul Dumitru Focșa și a decis excluderea acestuia din partid. Formațiunea susține ca Focșa trebuie sa demisioneze din Parlament. Deputatul și-a agresat soția, apoi a dat vina tot pe ea. AUR l-a dat afara pe deputatul Dumitru Focșa, dupa…

- Deputatul care și-a batut soția a fost exclus din AUR și i se cere demisia și din Parlament. Iata comunicatul AUR: "Biroul Național de Conducere al AUR a decis astazi sa il excluda pe Dumitru Viorel Focșa din partid, dupa ce acesta și-a agresat fizic soția in timpul unui scandal casnic. Ancheta interna…

- Comisia parlamentara de ancheta pentru achizitiile facute de stat din perioada pandemiei va avea prima sedinta in luna februarie anul viitor, in noua sesiune parlamentara, cand va fi adoptat regulamentul de functionare. Ulterior vor fi initiate primele audieri ale reprezentanților instituțiilor responsabile.…

- Comisia de ancheta parlamentara pentru achizitiile din perioada pandemiei, infiintata la solicitarea grupului parlamentar al AUR, si-a inceput marti lucrarile, la mai bine de un an de la momentul in care a fost votata de Parlament. „Dupa ce in luna noiembrie prima sedinta a Comisiei a fost sabotata…

- Președintele partidului AUR, George Simion, organizeaza acum un protest in fața Ambasadei Austriei de la București, dupa ce Austria a votat contra aderarii Romaniei in Schengen. Simion a anunțat ca protestul va fi unul „pașnic, dar ferm”.UPDATE ora 18.20: Simpatizanții AUR au scandat impotriva PSD și…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) atrage atentia ca decizia Guvernului Ciuca privind majorarea salariului minim brut nu rezolva problema sistemica, ci doar intretine o masa de manevra in cheie electorala.

- Rodica Paraschiv, deputat PSD de Prahova, a fost aleasa, marti, 22 noiembrie, cu sase voturi „pentru” si trei abtineri, presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind achizitiile din perioada pandemiei de COVID-19. La inceputul lunii noiembrie 2021, plenul Camerei Deputatilor a decis infiintarea…