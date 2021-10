AUR cere începerea urmăririi penale în cazul lui Arafat, în contextul dramelor din spitale Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita inceperea urmaririi penale impotriva lui Raed Arafat, pe care il considera principalul responsabil moral pentru toate tragediile din ultimii ani petrecute in spitalele din țara. „Cei șapte oameni care au murit astazi la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța se adauga altor zeci de bolnavi care au pierit cu zile in incendiile din unitațile spitalicești din Romania. Sunt zeci de victime și, dupa atata vreme, niciun vinovat. Și de aceasta data, ca și de fiecare data pana acum, domnul Arafat ridica din umeri și promite ca va analiza situația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

