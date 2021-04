AUR are 10 ÎNTREBĂRI despre pandemie: DE CE nu se fac autopsii? Copreședintele AUR , senatorul Claudiu Tarziu, a ridicat pe pagina sa de Facebook un set de 10 intrebari despre masurile introduse in pandemie. „CE INTERESE APARA GUVERNUL? Modul in care acționeaza autoritațile de stat in cazul protestelor contra restricțiilor pe motiv de Covid arata ca apara, cu disperare, ceva. Dar nu sanatatea publica. Ci mai degraba interese impure, ca sa ma exprim elegant. De ce cred asta? Pentru ca nu poți apara poporul impotriva lui insuși. Numai o mentalitate totalitara considera ca statul știe ce e mai bine pentru cetațean mai bine decit cetațeanul insuși, pina intr-acolo… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

