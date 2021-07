Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.000 de greci au protestat miercuri seara in centrul Atenei fața de noile restricții anunțate de Guvern, cum ar fi vaccinarea obligatorie a lucratorilor din anumite sectoare, transmite Digi 24.

- La inceputul pandemiei, toata lumea spunea ca va dura cel puțin un an și jumatate pentru a se dezvolta un vaccin. Apariția unui vaccin inainte de sfarșitul anului 2020 a fost o știre neașteptata. Cel mai rapid dezvoltat vaccin, cel pentru oreion, din 1967, a avut nevoie de patru ani. Iar in ultima perioada,…

- Despagubirile pentru persoanele afectate de inundații și fondurile pentru refacerea infrastructurii vor fi probabil aprobate de Guvern, probabil saptamana aceasta, a declarat Tanczos Barna, ministrul Mediului. Ministrul Mediului Tanczos Barna susține ca inundațiile din ultimele zile au afectat…

- PAS, PLDM și PPDA anunța proteste, dupa ce CEC a decis organizarea a 139 secții de votare in strainatate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, transmite știri.md Intr-un comunicat de presa, PAS anunța ca protestul va avea loc luni, 7 iunie, in fața sediului CEC. "Va…

- Premierul Florin Citu a anuntat joi, dupa sedinta de Guvern, cresterea la 1.000 a numarului de participanti la evenimentele in aer liber, cu conditia sa fie vaccinati, trecuti prin boala sau cu test COVID. De asemenea, vor fi noi conditii pentru evenimentele private.

- Premierul Florin Cîțu a refuzat, miercuri, sa faca declarații dupa prezentarea Programului Național de Redresare și Reziliența în Parlament. Iritat de insistențele presei, premierul le-a spus jurnaliștilor ca nu s-au „civilizat în 30 de ani trecuți de la Revoluție".Jurnaliștii…

- Ion Cristoiu explica de ce conferinta de presa a premierului Citu, in care a anuntat relaxarea, nu a fost un eveniment spectaculos, raportandu-se la compararea Constitutiilor dinainte si dupa Revolutie, comparatie ce arata ca Iohannis are puteri la fel de putine fata de Guvern, ca si Ceaușescu, conform…

- Controalele se vor face in continuare acolo unde restricțiile se mențin , anunța ministrul de Interne. Masurile au in vedere o relaxare prudenta, nu una totala „Astazi nu vorbim despre o relaxare totala, vorbim despre o relaxare prudenta si in continuare ii indemn pe romani sa respecte toate masurile…