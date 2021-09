(AUDIO/FOTO) Investiţii la cea mai mare fabrică de cărămizi din regiunea Moldovei La fabrica de caramizi din Iasi va fi construita o a treia sectie destinata produselor din beton. Fabrica de caramizi din Iasi a fost achizitionata in anul 2018 de un grup de profil din Austria. Directorul fabricii, Adrian Minzat, a precizat ca noua sectie de productie a prefabricatelor din beton va fi deservita pe de o parte din vechii angajati care vor fi relocati din primele doua sectii ale intreprinderii. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/3-sept-rdj-20-Andrei-Manzat-valoare-investitie.mp3 Societatea comerciala are, in prezent, 200 de angajati si prin finalizarea celei… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

radioiasi.ro

