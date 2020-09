Stiri pe aceeasi tema

- De saptamana viitoare se va da in exploatare cel de-al treilea tronson de la Spitalul de Copii ”Sf Maria” din Iași. Directorul medical, Catalina Ionescu a precizat ca se va pastra repartitia pe secții și vor fi stabilite reguli clare pentru pacienti si apartinatori. Catalina Ionescu: In principiu, mentinem…

- Autostrada Soarelui intra in reparații, din 14 septembrie. Ce tronsoane de drum vor fi afectate Lucrarile de reparatii pe sectorul de beton al Autostrazii A2 Bucuresti-Constanta vor fi reluate luni, 14 septembrie, a anuntat joi Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit…

- Acordul Emiratelor Arabe Unite (EAU) de normalizare a relatiilor cu Israel ar trebui sa inlature "orice obstacol" din calea vanzarii de catre SUA a avioanelor de lupta "invizibile" F-35 catre statul arab, a declarat joi un responsabil de rang inalt din EAU, relateaza Reuters.SUA au vandut…

- La Aeroportul Iasi a fost finalizata prima parte a platformei care va face legatura intre hangarul Aerostar si pista. Lucrarile au inceput luna trecuta. Directorul aerogarii, Catalin Bulgariu: Se lucreaza la partea a doua a platformei, la zidul de sprijin, urmand ca de saptamana viitoare sa inceapa…

- Amenajarea zonei cargo pentru Aeroportul Iasi are toate sansele sa fie amanata din cauza imposibilitatii accesarii de fonduri europene, dar si din lipsa fondurilor de la bugetul propriu. Incasarile au scazut semnificativ in aceasta perioada in care mai multe curse aeriene au fost tinute la sol. Singura…

- Aeroportul din Iasi a castigat primul proces cu Primaria comunei Aroneanu, a anuntat directorul Catalin Bulgariu. In total, conducerea aeroportului a inaintat 23 de procese municipalitatii din Aroneanu prin care doreste anularea autorizatiilor de construire emise si respectarea obligatorie a codului…

- Incepand de astazi, de pe Aeroportul Iasi se reiau cursele regulate catre Marea Britanie si Belgia. Managerul institutiei, Catalin Bulgariu, a declarat ca spre Anglia se opereaza cursele catre cele doua aeroporturi din Londra si, in curand, va fi reluata si cursa catre Liverpool. De asemenea, de astazi,…

- Lucrarile la extinderea platformei de stationare a avioanelor se desfasoara in ritm alert, dupa ce societatea bacauana aeronautica Aerostar a finalizat construirea hangarului de mentenanta a avioanelor. Uriasa hala mai trebuie doar sa fie dotata cu echipamentul necesar. Intre timp, in dreptul hangarului…