- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor a inceput controalele oficiale specifice din perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale in scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare. Vor fi intensificate masurile in vederea verificarii condițiilor de igiena in care sunt produse,…

- Prefectul Toni Grebla a cerut autoritaților ca, in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, sa desfașoare controale „complexe și ferme” in piețe agroalimentare, unitați de procesare, prelucrare, depozitare, valorificare și de alimentație publica, centre comerciale și targuri din București.„In…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat vineri ordinul privind structura anului scolar 2023-2024, care prevede ca vacanta de primavara din anul 2024 va include perioada Sarbatorilor Pascale. „Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024. A fost integrata…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024, care prevede ca vacanta de primavara din anul 2024 va include perioada Sarbatorilor Pascale. Decizia vine dupa ce inițial Deca anunțase ca vacanța de Paște va fi separata. Decizia ei a fost amplu criticata de…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a organizat actiuni pentru prevenirea coruptiei in sistem la care au participat directori de unitati medicale, din DSP-uri, dar si de la Ambulanta. ”Obiceiurile acestea nu dispar dintr-o data, dar se pot reduce treptat ”, a transmis ministrul Sanatatii, Alexandru…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, marti, a fost avizat, in cadrul Comisiei de dialog social, proiectul de Ordin al ministrului educatiei privind structura anului scolar 2023-2024.„A fost integrata propunerea de modificare a proiectului supus consultarii publice, astfel incat perioada…

