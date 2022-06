Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman are obligatia de a sprijini actul educational in toate formele sale. Romania se confrunta cu o problema majora din acest punct de vedere, iar factorii decizionali intarzie sa ia masurile necesare. An de an, mii de parinti se confrunta cu aceeasi problema. Oamenii se dau peste cap sa-si…

- Turneul de tenis pentru copii de la Kiev a fost mutat la Iași și se va desfașura la sfarșitul acestei luni. Primarul Mihai Chirica a mai anunțat ca, in vara, Iașul va gazdui alte doua turnee de tenis importante, masculin și feminin: Mihai Chirica: Deschidem, spre sfarșitul lunii mai, un campionat de…

- Parlamentarul iesean este revoltat dupa dezvaluirile elevilor participanti la olimpiadele nationale, care si-au facut curaj sa vorbeasca despre conditiile gasite in deplasarile lor, conditii mizere de care ministerul Educatiei sau inspectoratele scolare nu sufla o vorba. Filip Havarneanu, secretar in…

- Primarul Iasului Mihai Chirica a precizat, astazi, in deschiderea unui forum transfrontalier ca in aceasta perioada nu trebuie gandita o transferare a firmelor din Ucraina in Romania deoarece acest lucru ar determina o agravare a crizei din Ucraina. Chirica a adaugat ca autoritațile se gandesc la un…

- Legislația din Romania a fost modificata, astfel incat in școlile și liceele din țara noastra sa poata fi inmatriculați și elevi care provin din Ucraina. 1.300 de elevi din din țara vecina și-au exprimat dorința, in ultima luna, sa urmeze cursurile unor școli din Romania, ca audienți. Ministrul Educației,…

- Tablele electronice din Romania vor fi achiziționare la nivelul Inspectoratelor Școlare. Fiecare instituție de invațamant va benificia de un fond de aproximativ 72 de mii de euro. Astazi, la Iași, Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca, pentru dotarea unui laborator de informatica, vor fi…

- In ultimele 48 de ore, 13 trenuri cu refugiati din Ucraina au sosit din Republica Moldova la Iasi. Marea majoritate a acestora coboara in statia de cale ferata Cristesti – Jijia pentru a se indrepta catre Aeroport, autogari sau alte statii de cale ferata. Sunt, insa, unii care asteapta intregirea familiei,…

- Decizia Guvernului de a ridica starea de alerta si, prin urmare, de a reveni automat la situatia de dinaintea pandemiei a venit ca un soc pentru cea mai mare universitate din Iasi - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" (UAIC). In urma prelungirii starii de alerta, conducerea institutiei de invatamant…