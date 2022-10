Stiri pe aceeasi tema

- Cantecul „Face It Alone” a fost inregistrat initial in timpul sesiunilor pe care trupa Queen le-a organizat in 1988 pentru albumul „The Miracle”, dar nu a fost inclus pe acel material discografic.

- Trupa Queen a lansat joi un cantec insolit pe care apare vocea lui Freddie Mercury, iar aceasta piesa, redescoperita abia de curand, reprezinta prima inregistrare originala cu regretatul solist britanic care ajunge pe piata dupa o pauza de peste opt ani, informeaza DPA si Reuters. Fii la curent…

- La Iași a fost lansat proiectul „Iași-Art Code”. Acesta presupune o aplicație care poate fi accesata cu ajutorul unui cod QR desenat in fața unui edificiu istoric, de importanța turistica. Inițiatoarea și coordonatoarea proiectului Alina Țiței a declarat ca prin intermediul codului QR și a tehnologiei…

- Patru persoane au fost ucise luni in regiunea kurda a Iranului dupa ce fortele de securitate au deschis focul in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere aflate in custodia politiei, conform informatiilor furnizate de un ONG kurd, in a treia zi de proteste cauzate de acest incident care a…

- Uniunea Europeana a condamnat marti pedeapsa cu moartea pronuntata de Iran impotriva a doua femei, Elham Chubdar si Zahra Sedighi Hamedani, despre care grupuri pentru drepturile omului afirma ca sunt activiste LGBT si nevinovate de orice infractiune, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele…

- Meghan Markle a intrerupt difuzarea unor noi episoade din podcastul sau de pe Spotify pe perioada doliului in memoria reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, potrivit unei alerte afisate luni de platforma de streaming muzical, relateaza Reuters.

- Actorii americani George Clooney si Julia Roberts joaca din nou pe marele ecran in filmul ''Ticket to Paradise'', prima comedie romantica a celor doua staruri de la Hollywood care interpreteaza rolurile unor soti divortati care se ciondanesc nonstop, informeaza Reuters.

- Serviciul rus de securitate FSB, susține ca a identificat un alt ucrainean despre care spune ca facea parte din echipa care a asasinat-o pe Daria Dughina, fiica liderului ultranaționalist Aleksandr Dughin, relateaza Reuters.