Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la izbucnirea conflictului armat dintre Israel și organizația Hamas, care conduce Fașia Gaza, analiștii au readus in atenție sprijinul militar și financiar pe care Iranul l-a acordat militanților. Mai multe anchete derulate in SUA și in alte locuri din lume arata, insa, ca nu e singura sursa…

- Primaria Pufești va implementa un proiect ce vizeaza alimentarea cu apa și canalizarea in toate satele componente ale comunei, in valoare de 43,6 milioane de lei. Contractul de finanțare a fost semnat luni de catre primarul Nicolae Damian in prezența Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației,…

- Consilierii locali de Iași au aprobat astazi un imprumut de 40 de milioane de euro, in vederea achiziționarii de carbune necesar funcționarii CET-ului pentru perioada sezonului rece. Primarul Mihai Chirica a precizat ca a va fi o creștere a tarifelor la populație, dar va fi efectuata astfel incat costul…

- Toate funcțiile de șef birou din Primaria Iași vor disparea dupa adoptarea pachetului de masuri fiscale, care prevede reducerea cheltuielilor bugetare. Masura va intra in vigoare de la intai ianuarie 2024. Primarul Mihai Chirica a anunțat, astazi, intr-o conferința de presa ca in urrma dialogurilor…

- Pierderile reale de caldura din reteaua primara, punctele termice si retelele de distributie a energiei termice aferente acestora, in 2022, au fost de 39,88%, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de luni, 18 septembrie.Actul normativ,…

- 25 de cladiri care aparțin diferitelor unitați de invațamant din municipiul Iași au fost consolidate și reabilitate termic. In ultimii doi ani au fost aplicate proiecte de peste 465 de milioane de lei in acest domeniu. Catre sfarșitul acestei luni vor incepe lucrarile de consolidare și restaurare a…

- Romania, granarul Europei: Țara noastra, cel mai mare exportator de grau moale, la inceputul sezonului 2023-2024 Romania, granarul Europei: Țara noastra, cel mai mare exportator de grau moale, la inceputul sezonului 2023-2024 In sezonul 2023-2024, care a inceput la data de 1 iulie, exporturile de grau…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei a emis pentru Primaria Municipiului Iași licența pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sezonul 2023-2024, a anunțat city-managerul Petru Movila. Este pentru al doilea an la rand cand municipalitatea preia gestionarea…