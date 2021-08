Stiri pe aceeasi tema

- De astazi pana duminica, la Iasi, se desfasoara cea de-a 12-a editie a festivalului Serile Filmului Romanesc dedicata actorului si regizorului Ion Caramitru. Deschiderea oficiala va avea loc diseara de la ora 20,00, in Piata Unirii. Cu acest prilej, cinefilii vor putea participa, in aer liber, la proiectia…

- Mai multe pagube s-au inregistrat ca urmare a furtunii care s-a produs in județul Suceava. Cel mai afectat a fost municipiul Falticeni. O sarpanta a fost desprinsa de vant si a cazut de pe un bloc peste mai multe autoturisme parcate in zona centrala a orașului. La fata locului au intervenit pompierii…

- Festivalul Serile Filmului Romanesc aduce la Iași momente-omagiu dedicate celor ce au lasat in urma lor capodopere cinematografice și teatrale de valoare. Gala CineMemoriam, organizata in a doua zi a festivalului Serile Filmului Romanesc, aduce in atenție nume ca: Draga-Olteanu Matei, Stela Popescu,…

- SFR 12: Spectacole de teatru, eveniment in memoriam și un program de filme studențești Oana Pellea, pentru prima data la SFR Echipa festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR) anunța noutați pentru ediția cu numarul 12, ce va avea loc la Iași in mai puțin de o luna. Astfel, dincolo de selecția de…

- Prof. Univ. Daniel Șandru revine, de astazi, in funcția de manager interimar al Operei Naționale Romane din Iași. Beatrice Rancea a fost pusa a doua oara sub control judiciar de procurorii DIICOT Iași. Daniel Șandru a declarat, pentru Radio Iași, ca va continua proiectele incepute in prima perioada…

- Clubul de eșalon secund ploieștean, Petrolul, se afla intr-un moment de rascruce, dupa mai bine de 3 ani in care finanțarea echipei a fost asigurata de catre ”partenerul” Veolia, acum asigurarea bugetului ramanand… in aer. Iar cum timpul trece, ”liniștea” din conturi, care, din pacate, nu a dus și la…

- Duminica, 23 mai 2021, sala Teatrului din Stejar a gazduit o intalnire de neuitat cu regizorul și scriitorul Alexander Hausvater. Școala Doctorala de Teatru Iași, Teatrul din Stejar și Editura Integral au organizat un interesant eveniment cultural, care a constat in lansarea romanelor ”Penumbra”, ”Aici,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a propus in gluma un sondaj de opinie sa vada daca bucureștenii l-ar vrea tuns scurt. Aceasta a fost replica la intrebarea unui jurnalist, in timpul conferinței de presa de vineri de la Primaria Capitalei.