Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Național Liberal are capacitatea și forța sa mearga singur in alegeri. Acesta este mesajul președintelui PNL Nicolae Ciuca bazat pe consultarea pornita de la baza partidului. Un mesaj cu care sunt 100% de acord, transmite deputatul PNL Diana Morar. „Am spus de multe ori ca actul de guvernare…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca o eventuala decizie a liberalilor de a candida, anul viitor, singuri in alegeri, fara a mai lua in calcul o varianta a unor liste comune cu PSD, reprezinta o decizie care le apartine celor din PNL. Liderul social-democratilor a fost intrebat in legatura cu…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, luni, in sedinta Biroului Politic National al partidului, ca liberalilor nu trebuie sa le fie teama sa mearga singuri in alegeri. De asemenea, Nicolae Ciuca a mentionat ca PNL va face un construct politic doar printr un proiect de tara bine consolidat, agreat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis luni colegilor in sedinta Biroului Executiv, ca PNL are capacitatea si forta sa mearga singur in alegeri. Impreuna cu presedintii de filiale, PNL trebuie sa isi stabileasca directia pentru 2024. El a precizat ca, daca e sa faca un construct politic acesta…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis colegilor, in ședința Biroului Executiv al PNL de luni, ca formațiunea pe care o conduce are capacitatea si forta sa mearga singur in alegeri. Președinții de filiale și conducerea executiva vor trebui sa isi stabileasca directia pentru 2024, a insistat…

- Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, 6 octombrie, la DC News, ca o eventuala alianța cu PSD pentru alegerile din 2024 nu se va face „de dragul cuiva sau impotriva cuiva” și ca trebuie analizata serios aceasta chestiune.„Este o chestiune care depinde foarte mult…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a afirmat ca PNL trebuie sa se pregateasca sa intre singur in alegeri, nu intr-un proiect comun, fiind nevoie de mobilizare pentru a nu mai pierde voturi intre locale și europarlamentare.

- Moment inedit: Nicolae Ciuca a jucat in horaMoment inconfortabil pentru liderul PNL, Nicolae Ciuca! Fostul premier a jucat in hora, la Prislop. Din imaginile postate chiar de el pe Facebook, se poate observa ca fostul militar se mișca greu in hora, fara prea mult entuziasm. Presedintele PNL…