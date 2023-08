(AUDIO) IAȘI: Problema toaletelor școlare în curte Pana in luna Septembrie a anului viitor sunt toate premisele ca in județul Iași sa nu mai existe nicio școala cu toaleta in curte. Asigurarile au fost date de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. El a adaugat ca anul trecut au fost facute investiții in domeniu la 14 unitați școlare din mediul rural și in acest an, lista investițiilor a fost completata cu alte 14 școli: ”Romania, și nu doar județul Iași, are inca aceasta problema. La Iași avem și o veste buna, Inspectoratul Școlar Județean impreuna cu Consiliul Județean și-au asumat ca vor inchide odata pentru totdeauna aceasta… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre unitațile școlare din județul Vaslui nu au asigurata paza. Cele mai multe școli care nu dispun de sisteme de securitate – paza umana și sisteme tehnice de alarmare impotriva efracției – sunt in mediul rural, in timp ce in mediul urban sunt 11 astfel de unitați de invațamant.…

- Centrul de plasament „Ion Holban”, unde locuiesc 62 de copii cu nevoi speciale, nu mai are licența de funcționare din 30 iunie, din cauza condițiilor improprii in care au fost gasiți copiii la controale, a anunțat sambata, 15 iulie, prefectul de Iasi, Bogdan Cojocaru, citat de News.ro. Cu toate astea,…

- La Iași, in urma rezolvarii contestațiilor, numarul elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea Naționala a crecut de la 28 la 32. Județul se situeaza pe primul loc in zona Moldovei și pe al doilea pe țara, dupa București, in ceea ce priveste numarul mediilor de 10 obținute la acest examen. Care…

- Astazi, la Iași, a fost inaugurat primul centru IT din zona Moldovei al dezvoltatorului Hella Technical. Compania multi-naționala este prezenta in Romania din 2005 și are deschise filiale in Timișoara, Arad, Craiova și Oradea. La Iași iși vor desfașura activitatea 50 de angajați, care vor realiza radare…

- Microbuze electrice noi vor fi destinate, cu preponderența, transportului copiilor cu dizabilitați catre școli din județul Iași. Este vorba despre un proiect cu finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a menționat faptul ca județul…

- Scaderea demografica in mediul rural din județul Iași impune o restructurare a rețelei școlare, este de parere șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Luciana Antoci. Ea a declarat ca majoritatea primarilor din județ refuza comasarea unitaților de invațamant, respectiv eficientizarea financiara a…

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" este complet reabilitat si modernizat in urma unui proiect derulat pe o perioada de patru ani de zile si a carui investitie totala depaseste suma de 138 de milioane de lei. Costel Alexe, Presedintele Consiliului Judetean Iasi: „Daca ar fi sa rezum…

- Lucrarile de consolidare și modernizare de la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași au fost finalizate, iar astazi unitatea medicala a fost data in folosința integral. Lucrarile s-au desfașurat pe parcursul a patru ani și au constat in modernizarea unei suprafețe de 30 de mii de metri patrați. Investiția…