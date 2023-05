Stiri pe aceeasi tema

- Greva generala din educație va continua și saptamana viitoare, in timp ce liderii sindicali pregatesc un miting marți, in fața Palatului Cotroceni, informeaza Rador.Manifestații de protest au avut loc și ieri, in țara, angajații din sistem fiind nemulțumiți de oferta guvernului care consta in acordarea…

- Șase sute de profesori au participat, astazi, la Vaslui, la un miting de protest prin care și-au exprimat nemulțumirea in privința salarizarii din sistemul de educație. Liderul de sindicat, Sorin Țiplea: ”Noi suntem aici in primul rand pentru a ne recaștiga respectul și demnitatea ca și categorie socio-profesionala.…

- Greva generala din invatamant a ajuns la cea de-a treia zi. Reprezentantii Guvernului au fost invitati, astazi, la sediul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, la o sedinta a liderilor sindicali.

- Este a doua zi de greva generala in invatamant, iar sindicatele au anuntat ca nu renunta la protest pana cand Guvernul nu vine cu o solutie credibila la revendicarile lor. Liderul FSLI, Marius Nistor, a declarat pentru Radio Iași, ca pana in prezent nu au primit nicio invitație de la Guvern pentru…

- Peste 80 la suta din profesorii din județul Bacau sunt in greva generala. Liderul FSLI, George Purcaru, a declarat pentru Radio Iași ca invațamantul preuniversitar este marginalizat și subfinanțat și ca acțiunea de protest se va incheia cind revendicarile cadrelor didactice vor fi satisfacute: ”Procentul…

- Toate unitațile școlare din județul Iași se afla in greva generala, cu excepția unei instituții din mediul rural, unde cursurile se desfașoara in mod normal. Liderul USLIP Iași, Laviniu Lacusta, a precizat ca revendicarile raman aceleași și se așteapta o oferta responsabila din partea guvernului privind…

- Angajatii celor mai multe scoli din tara, au fost astazi, in greva de avertisment, nemultumiti de nivelul veniturilor si de conditiile de munca. Și in județul Vaslui, aproape 4.000 de cadre didactice și personal auxiliar și-au intrerupt programul timp de doua ore. In cazul in care nu vor exista reactii…

- Peste 86 la suta din cadrele didactice din județul Iași, afiliate Uniunii Sindicatelor Libere din Invațamantul Preuniversitar, au optat pentru intrarea in greva generala la 22 mai, in cadrul unui referendum intern. Liderul USLIP Iași, Laviniu Lacusta, a precizat ca principalele revendicari vizeaza salarizarea…