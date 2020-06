Stiri pe aceeasi tema

- In a doua zi de Rusalii, creștinii ortodocși sarbatoresc Lunea Sfantului Duh. Se spune ca in aceasta zi nu este bine sa te cerți cu nimeni. Sfanta Treime (Tatal, Fiul si Sfantul Duh) este praznuita a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, adica in Lunea Rusaliilor. De Sfanta Treime, Biserica…

- Arhiepiscopul Tomisului va sfinti paraclisul cu hramul "Sfanta Treime" al manastirii Vacarestii Noi din comuna Lumina, judetul. Constanta.Azi, 8 iunie, Biserica Ortodoxa praznuieste Sfanta Treime, Dumnezeu Cel Unul in fiinta si intreit in Persoane: Tatal, Fiul si Duhul Sfant. Incepand cu ora 8.30, Arhiepiscopul…

- Creștinii ortodocși slavesc pe Tatal, pe Fiul și pe Sfantul Duh — Sfanta Treime, singurul Dumnezeu. Urmand Sfintele Scripturi și invațatura Sfinților Parinți, Biserica Ortodoxa marturisește ca Sfanta Treime inseamna trei Persoane (ipostasuri), care impartașesc aceeași substanța sau natura (grec. ousia).

- Dupa sarbatoarea Pogorarii Duhului Sfant, sau a Rusaliilor, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Sfanta Treime, a doua zi de Rusalii.Citește și: Starea de alerta va fi prelungita: pronosticul ministrului Sanatații, Nelu Tataru Praznicul Sfintei Treimi a fost asezata a doua zi dupa Pogorarea…

- Sarbatoarea Rusaliilor este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, impreuna cu cea a Pastilor, fiind praznuita inca din vremea sfintilor apostoli. Pana catre sfarsitul secolului al IV-lea si inceputul secolului al V-lea, Cincizecimea era o dubla sarbatoare: a Inaltarii Domnului si a Pogorarii…

- Klaus Iohannis i-a chemat la raport pe Orban si Vela, cei care au stabilit intelegerea cu Patriarhul Daniel. Decizia ar putea fi intoarsa, scrie adevarul.ro Potrivit sursei citate, acordul dintre MAI si BOR ascunde un interes electoral. PNL se bazeaza pe voturile electoratului conservator, care a cerut…

- Minune dumnezeiasca in aceasta dupa-amiaza intr-o biserica! Nu e o poveste, ci o intamplare reala prin care au trecut pompierii aradeni. In urma unui incendiu la o biserica, dupa o intervenție de aproximativ o ora, din care majoritatea obiectelor au fost arse, Biblia și Tricolorul au scapat ca prin…

- Ziarul Unirea 17 martie: Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui Pe 17 martie este pomenit in calendarul crestin ortodox Cuviosul Alexie, omul lui Dumnezeu, fiind considerat facator de minuni pe ape si celebrat de pescari, la inceputul…