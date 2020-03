Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, in timpul audierilor din comisiile parlamentare, ca nu se afla in conflict de interese, dupa ce a fost acuzat de reprezentantii USR ca blocheaza doua posturi si ca a creat o autoritate de management de care ar urma sa beneficieze. Bolos a spus…

- Termenul de 15 aprilie este cel pana la care Romania trebuie sa elaboreze documentele programelor operationale si un prim draft de acord de parteneriat, in contextul derularii negocierilor cu Comisia Europeana pentru viitorul cadru programatic 2021 - 2027, a declarat, joi, ministrul desemnat al Fondurilor…

- Acuzații explozive pentru Guvernul Orban. Europarlamentarul Cristian Ghinea (USR-PLUS/Renew Europe) precizeaza ca actualul ministru al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, s-ar afla in conflict de interese, potrivit legislatiei romanesti si normelor europene, fapt ce poate afecta finantarile 2021 -…

- Ultimii cinci ministri propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, miercuri, in ultima zi de audieri, sunt asteptati in fata deputatilor…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe si cel al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, alaturi de delegatiile celor 2 ministere au stabilit accelerarea pasilor pentru infiintarea si extinderea de retele de gaze naturale prin Autoritatea de Management pentru POIM si asigurarea ca Romania…

- Investiție majora la Aeroportul Timișoara – lucrarile la noul Terminal Soriri Curse Externe sunt in plina desfașurare, existand speranțe de finalizare pana anul viitor, in vara. Valoarea totala a investiției este de 30,3 milioane de lei, din care aproximativ 50% va fi din fonduri proprii ale Aeroportului,…