- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va reacționa referitor la decizia judecatorului care a hotarit sa examineze in ședința inchisa cauza penala in care fostul deputat democrat Vladimir Andronachi este invinuit in dosarul „Frauda bancara”. Declarația a fost facuta de membrul CSM, Ion Guzun, in…

- Dupa 15 zile petrecute in regim de izolare, disidentul rus Aleksei Navalnii a fost trimis miercuri inapoi intr-o celula solitara, in timp ce autoritatile au inceput o noua runda de proceduri judiciare impotriva sa, relateaza DPA.

- Autoritațile ruse au deschis un nou dosar penal impotriva opozantului Aleksei Navalnii dupa ce i-au organizat o „provocare” in colonia unde iși ispașește pedeapsa de noua ani de inchisoare.

- Purtatoarea de cuvant a UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Nabila Massrali, a comentat condamnarea de Curtea de Apel Chișinau, a lui Ilan Șor la 15 ani de inchisoare. „Un pas semnificativ pentru justiție și lupta impotriva corupției”, a scris intr-o postare pe contul sau de Twitter.

- Aleksei Navalnii - cel mai cunoscut lider de opozitie din Rusia, aflat in inchisoare - se confrunta cu o boala misterioasa ce ar putea fi o otravire cu efect lent, intrucat a pierdut 8 kilograme in doua saptamani, a declarat purtatoarea sa de cuvant, Kira Iarmis, noteaza Reuters, potrivit Rador."In…

- Opozantul rus incarcerat Aleksei Navalnii sufera de o boala misterioasa, care se aseamana cu o otravire lenta, el pierzand opt kilograme in putin peste doua saptamani, a declarat purtatoarea sa de cuvant Kira Iarmis, potrivit agenției Reuters, preluata de Agerpres.

- Rusia a calificat luni drept atentat terorist asasinarea bloggerului militar rus Vladlen Tatarski, care a decedat cu o zi in urma intr-o explozie la Sankt-Petersburg si a legat atacul de serviciile speciale ucrainene si de Fondul de lupta impotriva coruptiei (FBK), scos in afara legii, al liderului…

- Banca Centrala a SUA spune ca intalnirea este una normala și nu a oferit alte detalii. Insa, anuntul vine dupa prabusirea de vineri a Silicon Valley Bank, care este cel mai mare esec al unei banci de la criza financiara din 2008. Intalnirea de la ora 11:30 a.m. (17:30 ora Romaniei) va analiza in primul…