Audiențe Singur Acasă 1 și 2, dat de Antena 1. A bătut Pro TV? Audiențe Singur Acasa 1 și 2, dat de Antena 1. A batut Pro TV? Filmul Singur Acasa a devenit tradiție de Craciun. Chiar daca a fost lansat in 1990 și l-am vazut deja de zeci de ori, inca il privim cu aceeași placere. Indiferent de postul tv care il difuzeaza, se pare. Anul acesta, filmele Singur Acasa 1 și 2 au fost difuzate in premiera de Antena 1. Asta dupa 15 ani in care le-am urmarit exclusiv la Pro TV, in fiecare decembrie. Audiențe Singur Acasa 1 Singur Acasa 1 a reușit sa fie lider de audiența și in acest an. De data asta, la Antena 1. A fost urmarit de 2.3 milioane de telespectatori și… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

