Au vrut sa alunge țanțarii, dar i-au atras pe polițiștii locali. Isprava unor tineri din Parcul Tineretului din Botoșani Mai mulți adolescenți din Parcul Tineretului au dat foc la gunoaie in jurul unui bloc și au fost luați la rost de polițiștii locali, dupa ce au observat isprava lor pe o camera de supraveghere. In jurul orelor 21:00, polițistul local din Dispecerat a observat, pe una din camerele de supraveghere, ca pe spațiul din […]