Au venit rezultatele analizelor pentru asistentul roman suspect de coronavirus

- Asistentul medical din Reșița care a lucrat in Germania și a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus și a fost trimis de la Reșița la Timișoara a aflat rezultatele analizelor. Conform analizelor, pacientul nu este infectat cu noul coronavirus, ci are o gripa sezoniera.”Este negativ,…

- „Avem un pacient de 25 de ani, asistent medical in Germania, langa Munchen, care in perioada 25 ianuarie - 5 februarie a ingrijit patru pacienți cu coronavirus. In 7 februarie a intrat in țara sa-și viziteze parinții de la Reșița”, a declarat Virgil Musta, purtator de cuvant la Spitalul de Boli Infecțioase…

