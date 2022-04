Au suferit arsuri după ce au aprins focul cu benzină Duminica seara, dispeceratul ISU-Ambulanța a fost anunțat prin numarul de urgența 112, despre faptul ca a izbucnit un incendiu in interiorul unei case din localitatea Mirșid. La fața locului s-au deplasat imediat pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Zalau. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat ca incendiul era lichidat și au gasit doua persoane ranite: o persoana de sex feminin, de aproximativ 57 de ani, care avea arsuri la nivelul membrelor inferioare si la un membru superior stang, și un barbat, fiul acesteia, de aproximativ 37 de ani, care a suferit arsuri la nivelul membrului… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

