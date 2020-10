Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati care furau din locuinte in care intrau pretinzand ca sunt angajati ai unei companii de furnizare a energiei electrice au fost arestati preventiv pentru talharie in locuinta, furt calificat si inselaciune. Cei doi actionau in mai multe zone din Bucuresti, iar cand au fost prinsi furand au…

- Directorul Complexului Medical Multifunctional Caraiman din București a anunțat vineri ca sute de bucureșteni care au avut rezultate negative la testele Covid facute in acest complex au primit SMS-uri false care ii anunțau ca sunt pozitivi. ”A fost un atac cibernetic, a inceput la ora 12 noaptea pe…

- Polițiștii bucureșteni au reținut o femeie de 26 de ani, la puțin timp dupa ce aceasta a talharit o casiera de la o sala de jocuri din sectorul 4 al Capitalei, careia i-a furat suma de 3.000 de lei.

- Potrivit Politiei Capitalei, in 20 august, politistii Sectiei 17 au fost sesizati de un barbat de 58 de ani despre faptul ca persoane necunoscute i-au sustras din geanta suma de peste 48.000 de lei, acesta constatand lipsa banilor in timp ce astepta pentru a plati taxele firmei unde lucreaza. "Din datele…

- Un taximetrist a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost batut cu salbaticie de doi tineri care i au furat incasarile, iar apoi l au lovit cu picioarele in cap si l au lasat sa zaca in mijlocul unui bulevard din Bucuresti. Totul s a intamplat sambata dimineata, atunci cand taximetristul i a luat…

- Doi barbați au fost prinși in flagrant dupa un furt dintr-o locuința pe raza Sectorului 4 din București.Citește și: Raed Arafat a EXPLODAT, dupa demisia epidemiologilor de la DSP București: Au DEZERTAT ca soldatul in razboi Potrivit Poliției Capitalei, cei doi barbați, de 22 de ani…

- Cinci barbați cu varste cuprinse intre 17 și 38 de ani au fost reținuți de polițiștii din Capitala dupa ce ar fi patruns de 4 ori in locuința unei femei și au furat mai multe bunuri, printre care telefoane și laptopuri. Barbații au fost prinși pe litoral, unde ar fi comis mai multe furturi pe plaja.Potrivit…