Stiri pe aceeasi tema

- ”In numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman cu ocazia Zilei Marii Uniri, aniversarea unificarii tarii dumneavoastra. Romania si Statele Unite au un parteneriat indelungat, construit pe baza valorilor impartasite, a intereselor comune si a conexiunilor puterenice intre oameni. Suntem…

- Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a spus ca campania de defaimare, care a durat cea mai mare parte a conducerii sale, a impiedicat Washingtonul și Moscova sa-și imbunatațeasca relațiile. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti cu referire la un interviu cu fostul șef al…

- Departamentul de Stat American a anunțat, luni, ca SUA impune noi sancțiuni proiectului de operaționalizare a gazoductului Nord Stream 2, care ar urma sa lege Rusia de Germania, potrivit DPA, citata de Agerpres. SUA continua astfel lungul șir al sancțiunilor impotriva proiectului.Potrivit unui raport…

- Combaterea schimbarilor climatice este o prioritate atat pentru Romania, cat și pentru Statele Unite ale Americii, ambele țari fiind angajate sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera. Astfel, discuția dintre Președintele Romaniei și oficialul american s-a axat pe cooperarea in ceea ce privește dezvoltarea,…

- Președintele american Joe Biden a fost surprins de camerele de filmat in timp ce pare ca a ațipit pentru cateva clipe pe parcursul discursurilor din deschiderea Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP26), care are loc la Glasgow, relateaza The Independent . Intr-un videoclip distribuit pentru…

- Barometrul Securitații Naționale, ediția octombrie 2021, a fost realizat de Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Romane „Ion I. C. Bratianu” (ISPRI) și LARICS (Laboratorul pentru Analiza Razboiului Informațional și Comunicare Strategica), in cooperare cu Departamentul…

- Presedintele Klaus Iohannis, l a primit astazi, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul Apararii al Statelor Unite ale Americii, Lloyd J. Austin, aflat in vizita oficiala in Romania, se arata intr un document transmis de Administratia Prezidentiala. In cadrul intrevederii au fost abordate subiecte referitoare…

- Camera Reprezentanților SUA urmeaza sa voteze marți în favoarea creșterii plafonului datoriei SUA pâna în decembrie, un ragaz așteptat într-un razboi nesfârșit și stresant pentru cea mai mare economie din lume, scrie AFP.Întrucât democrații au o majoritate…