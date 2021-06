Stiri pe aceeasi tema

- Un important touroperator care vinde bilete pentru sejururi in Grecia și-a suspendat activitatea: Cand iși pot reprograma romanii vacanțele platite O agenție importanta de turism care vinde bilete pentru vacanțe in Grecia, Mouzenidis Travel Grecia, a anunțat cu o zi in urma ca de vineri, 18 iunie, și…

- Vedere aeriana cu plaja și hotelurile din stațiunea bulgareasca Nisipurile de Aur (foto: Adobe Stock) Mai bine de 5.000 de apartamente si vile de vacanta cumparate de cetateni rusi pe litoralul bulgaresc al Marii Negre au fost scoase la vanzare in ultimele luni, a informat cotidianul „Trud” din Sofia,…

- Primaria municipiului Galati informeaza a suspendat, miercuri, activitatea la centrul de plata a taxelor si impozitelor din strada Domneasca, nr.13, ca urmare a aparitiei unor cazuri de coronavirus, informeaza Biroul de presa al institutiei. ‘S-a dispus efectuarea dezinfectiei in toate spatiile din…

- Romanii vor merge la vara in Grecia, Turcia, Spania si Egipt. Cererea pentru vacantele din vara exista inca din luna ianuarie, dar multi turisti isi rezerva sejururile in ultimul moment. Apetitul romanilor de a calatori este mare, mai ales ca in ultimul an optiunile de vacanta in afara tarii au fost…

- A fost aprobata, in ședința de Guvern, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prin care se introduce posibilitatea aplicarii sancțiunii complementare a inchiderii temporare a activitații operatorilor…

- Din 16 aprilie, granițele Greciei se vor redeschide pentru turiștii romani, insa cu anumite condiții: test PCR negativ sau certificat de vaccinare sau formular de localizare a anunțat ministrul Ministrul Economiei și Turismului, Claudiu Nasui, in urma unei discuții cu ambasadoarea Greciei in Romania.…

- Grecia, țara a carei economie depinde in mare masura de turism, vrea sa-și deschida granițele pentru vizitatorii straini care au fost vaccinați impotriva COVID-19 sau care au test negativ, relateaza BBC.