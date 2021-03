Au plantat ceapa și cartofi în craterele din drum (Foto) „Buna ziua, am fost azi sa plantam niște cartofi și ceapa in gropile drumului spre Sinmiclauș. Daca va rog, faceti public niște poze. Va multumesc” este mesajul unui cetațean din Sanmiclauș. Fiecare deplasare cu mașina e un coșmar, spun locuitorii din zona. In semn de protest, locuitorii au „plantat” ceapa și cartofi in gropile din […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

- ,,Buna ziua, am fost azi sa plantam niște cartofi și ceapa in gropile drumului spre Sinmiclauș. Daca va rog, faceti public niște poze. Va multumesc.,, este mesajul unui cetațean roman din Sanmiclauș care iși platește toate taxele și impozitele, inclusiv pe cele pentru mașina deținuta. Cata disperare!…

