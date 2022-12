Un mare dezastru s-a produs in Rusia. Un incendiu a izbucnit, vineri, intr-un camin de batrani care functiona ilegal in orasul Kemerovo, in regiunea Siberia de Vest. Din pacate, au murit 20 de oameni. Azilul nu putea fi inspectat „La locul incendiului, salvatorii continua sa caute printre daramaturi, in conditii de temperatura scazuta. Conform celor […] The post Au murit 20 de oameni dupa un incendiu la un azil de batrani ce functiona ilegal! first appeared on Ziarul National .