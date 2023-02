Stiri pe aceeasi tema

- O grupare specializata in furturi de locuințe a fost destructurata, miercuri, de polițiștii din județul Cluj. Ei patrundeau in locuințele din Cluj-Napoca și Florești și plecau cu bani ori bijuterii. Ultimul tun a fost dat in Cluj-Napoca. Dintr-un imobil, autorii au plecat cu foarte mulți bani, dar și…

- Un tanar, in varsta de 27 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a fost arestat preventiv 30 de zile, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, tanarul este banuit de faptul ca la data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 14, ar fi patruns, fara drept, prin spargerea unui…

- Un barbat in varsta de 32 de ani a fost pus sub control judiciar dupa ce a furat mai multe cabluri din cupru și deșeuri din aluminiu din curtea unei societați comerciale, situata pe strada Fabricii de Zahar din municipiul Cluj-Napoca.

- O poseta in care se aflau bani, ceasuri si bijuterii a fost gasita pe strada in municipiul Arad, de un barbat de 30 de ani, care a anuntat imediat Politia Locala, proprietarul fiind identificat in persoana unei femei in varsta de 80 de ani.

- Un tanar din Florești a fost reținut de polițiști dupa ce a furat mai multe bunuri din doua blocuri in construcție. In perioada 29 octombrie – 20 septembrie, un tanar de 21 de ani, din comuna Florești, ar fi patruns, prin efracție, in interiorul a doua blocuri aflate in construcție, de unde ar fi furat…

- Retinut pentru incalcarea ordinului de protectie si furt La data de 7 decembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 7 Rurala Crucea au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, de 53 de ani, a patruns in casa concubinei sale, de unde a sustras un telefon mobil, acesta avand emis pe numele sau…

- Politistii au deschis o ancheta, dupa ce o femeie a reclamat faptul ca i s-au furat din locuința bijuterii in valoare de aproximativ 350.000 de euro. „Se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat, urmarirea penala fiind efectuata sub supravegherea Parchetului de pe…

- O clujeanca a asistat la o scena intr-un cunoscut supermarket clujean, unde un muncitor marocan a fost prostit de casier, care a profitat de faptuș ca omul nu cunoaște banii din Romania.Ce s-a intamplat e o schema simpla: i-a luat o bancnota de 100 de lei și i-a dat rest 30 de bani, in loc de 60 de…