Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor decedate, infectate cu COVID -19 a ajuns la 1.166 in Romania, conform Institutului Național de Sanatate Publica. In aceasta seara au fost anuntate alte sapte decese. A murit un barbat de 79 ani, din județul Suceava, confirmat cu Covid in 11 mai. A murit in 21 mai, suferind de diabet…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 care si-au pierdut viata ajunge la 1.137, conform Institutului Național de Sanatate Publica. A murit o femeie din Timiș, dar și un medic din București. A murit o femeie de 66 ani, din județul Timiș, confirmata cu Covid in 6 mai. A murit in 19 mai, suferind de…

- Numarul deceselor persoanelor infectate cu COVID-19 ajunge la 1.097 in Romania, conform Institutului Național de Sanatate Publica – INSP. In aceasta dimineata au fost anuntate alte trei decese. A murit o femeie de 82 ani, din județul Botoșani, confirmata cu Covid in 6 mai. A murit in 16 mai, suferind…

- Numarul deceselor in cazul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns, vineri, la 1.070, potrivit Institutului Național de Sanatate Publica – INSP. In aceasta seara au fost anuntate alte 14 decese, printre care se numara si cele ale doua persoane din Timis: un barbat de 72 de ani si o femeie de 77 de…

- Numarul deceselor ajunge la 1.016 in Romania, conform Institutului Național de Sanatate Publica. A murit un barbat de 23 de ani din Bihor, cu Covid-19 și alte afecțiuni. A murit un barbat de 23 ani, din județ Bihor, confirmat cu Covid in 18 aprilie. A murit in 13 mai, suferind de pemfigus vulgar in…

- Marți, 12 mai, Romania a trecut pragul de 1.000 de decese in cazul persoanelor infectate cu Covid-19. Țara noastra ajunge la 1.002 de decese, conform Institutului Național de Sanatate Publica – INSP. A murit un barbat de 77 ani, din județul Suceava, confirmat cu Covid in 4 mai. A murit in 11 mai, suferind…

- Numarul persoanelor decedate, infectate cu COVID-19, in Romania, ajunge la 790, conform Institutului Național de Sanatate Publica – INSP. In aceasta dupa-amiaza au fost anuntate alte zece decese. A murit un ambulanțier din Suceava, dar și o infirmiera din Dambovița. A murit un barbat de 60 ani, din…

- Dupa sase persoane decedate din judetul Suceava, in aceasta seara au fost anuntate decesele tot a sase persoane, toate din judetul Mures. Numarul deceselor persoanelor depistate cu coronavirus ajunge la 717 in Romania, conform Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) A murit un barbat de 59…