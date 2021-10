Stiri pe aceeasi tema

- Noile restrictii aprobate de autoritati au intrat in vigoare luni, la miezul noptii, ele vizand in principal folosirea pe scara larga a certificatului verde, astfel incat fara acest document se va putea intra doar in magazinele esentiale. Purtarea mastii de protectie redevine obligatorie peste tot,…

- LISTA| Noile RESTRICȚII care au intrat ASTAZI in vigoare: Masca redevine obligatorie pe strada, iar certificatul verde devine esențial LISTA| Noile RESTRICȚII care au intrat ASTAZI in vigoare: Masca redevine obligatorie pe strada Noile restrictii aprobate de autoritati intra in vigoare luni, la miezul…

- Certificatul verde Covid devine, de luni, 25 octombrie, obligatoriu aproape peste tot unde vom dori sa mergem. Exista și cateva excepții: magazinele alimentare, farmaciile și slujbele de la biserica. Certificatul verde devine obligatoriu pentru majoritatea activitaților, potrivit hotararii adoptate…

- Desfasurarea fara public a competitiilor sportive si interzicerea concertelor si spectacolelor in aer liber se numara printre retricțiile ce vor impuse, de saptamana viitoare, pentru limitarea cazurilor de infectare cu COVID-19. „Activitatile competitiilor sportive vor fi desfasurate fara public in…

- Raed Arafat indeamna romanii sa raporteze restaurantele care nu verifica clienții, la petreceri: „Si asta nu este para” Raed Arafat indeamna romanii sa raporteze restaurantele care nu verifica clienții, la petreceri: „Si asta nu este para” Secretarul de Stat, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru…

- Romanii vor putea intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde, daca incidența sare de 3 la mie, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat.”In loc sa inchidem anumite localuri, ideea e sa se intre in aceste localuri pe baza acestui certificat. Este o…

- Romanii ar putea intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde, acolo unde rata de infectare depașește 3 la mie, a spus la Digi24 șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat. El a precizat ca e simplu de verificat daca persoana este vaccinata, testata sau a trecut…

- Oamenii ar putea intra la restaurant, mall si nunti cu certificatul verde, acolo unde rata de infectare depaseste 3 la mie, spune seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), dr. Raed Arafat.