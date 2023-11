Stiri pe aceeasi tema

- ”Pe santierul Lotului 2 Nord al Autostrazii Bucurestiului , a inceput efectuarea testelor de incercare necesare pentru darea in trafic. Testarea statica are loc pe pasajul peste calea ferata si peste soseaua dintre Tunari si Dimieni si se efectueaza prin intermediul unui numar de 8 camioane de mare…

- Ultimul lot din Autostrada A7, care nu avea castigator, urmeaza sa fie transformat in șantier, dupa ce nu au fost depuse contestații la atribuirea lucrarilor, astfel ca poate fi semnat contractul de execuție. ,,Contractul pentru construcția Lotului dintre Pietroasele și municipiul Buzau poate fi semnat!…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma (PNL), vine cu vești bune pentru locuitorii din cartierul Greenfield, care vor avea acces mai rapid in București. Hubert Thuma spune, intr-o postare pe Facebook, ca a reușit sa reconfigureze circulația rutiera in zona cartierului Greenfield, impreuna…

- Brigada Rutiera a Capitalei denunța un fake-news: Adevarul despre testarea cu aparatele DrugTestBrigada Rutiera a Capitalei reacționeaza dupa ce reprezentanții unui sindicat din poliție a spus, pe facebopok, ca unitatea din capitala are un singur aparat DrugTest. Cu privire la discuțiile aparute…

- Fanii au ramas impresionați cand au vazut anunțul facut de Sandra Stoicescu, la 10 ani de la nunta cu Sergiu Constantinescu! Vedeta de televiziune este foarte mulțumita de cum i s-a schimbat viața de cand și-a gasit jumatatea, iar acest lucru se vede cu ochiul liber. Anunțul facut de Sandra Stoicescu…

- Zi de doliu in forbalul romanesc, dupa ce un fotbalist in varsta de 47 de ani s-a stins din viața. Se pare ca acesta avea grave probleme de sanatate, iar foștii colegi au fost cei care au facut anunțul trist, in mediul online. Un fost fotbalist roman a murit la 47 de ani. Acesta ajucat in echipa Farul.…

- Primele grinzi au fost montate pe Autostrada Moldovei, a anunțat Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, care a vizitat marți șantierul Lotului 1 Dumbrava-Mizil al Autostrazii Ploiești-Buzau, potrivit jurnalul.ro. Ionel Scrioșteanu spune ca a vizitat kilometrul 0 al autostrazii,…

- Social Iulian Cristache, președintele Federației Parinților, despre testarea antidrog a elevilor: “Testarea facuta fara umilirea celui in cauza. Un simplu telefon dat familiei și obligația sa-și duca copilul la testare… Daca familia e idioata și refuza sprijinul, atunci sa se spele pe cap cu incapacitatea…