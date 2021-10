Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul Strabag a inceput testarile la Stația de demanganizare construita in Gheraiești pe parcursul ultimului an, a anunțat Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau și al ADIB (Asociație de Dezvoltare Intercomunitara Bacau... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- “Testele la stația de demanganizare pe care o construim la Gheraiești au inceput. Suntem aproape de finalizarea unui proiect complex, de 7,5 milioane euro, prin care am reușit sa reabilitam și 93 de puțuri de captare a apei, construind astfel o soluție alternativa de alimentare cu apa pentru municipiul…

- Luna octombrie aduce proiectul ,,Culoare in mișcare”, derulat de Asociația Bronx People și finanțat prin programul „In stare de bine”, susținut de Kaufland Romania și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societații Civile, in cea de-a patra luna de implementare. Parcul de la Gheraiești a fost,…

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean, acuza conducerea municipalitații bacauane ca, prin atitudinea fața de ADIB, risca sa piarda investiții de 56 de milioane de euro in rețelele de apa. “Cel puțin iresponsabila afirmația viceprimarului Miroșeanu (PNL) care, in ședința Consiliului Local…

- Lucrarile de modernizare a stației de tratare a apei brute Caraboaia s-au incheiat. Este un proiect finanțat cu fonduri europene, prin Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu, aferent cadrului bugetar multianual al UE 2007 – 2013, cu cofinanțare asigurata de Consiliului Județean Bacau, care are…

- In scopul finalizarii obiectivului de investiții ”Lucrari de inlocuire a distribuitoarelor de aspirație și refulare din Stația de pompare Gheraiești”, sambata 11.09.2021, in intervalul estimat 22:00 – 08:00, va fi intrerupta furnizarea apei potabile catre urmatorii consumatori din Municipiul Bacau:…

- Decantoarele lamelare, utilizate la separarea apei brute de impuritați, au ajuns in santierul stației de demanganizare Gheraiesti, urmand sa fie instalate. Lucrarile la acest obiectiv continua in ritm susținut, gradul fizic de implementare a investiției depasind 70%. Pana in prezent, pe acest proiect…

- In considerarea dezvoltarii zonei adiacente Aeroportului Internațional “George Enescu”, Consiliul Județean Bacau a elaborat Planul Urbanistic Zonal in vederea transformarii acestui obiectiv intr-un hub aeroportuar regional. PUZ-ul aprobat de aleșii județeni in sedința Consiliului Județean din 27 mai…