Au început spectacolele în noul cinema Victoria In ajunul inaugurarii oficiale, primarul Mihai Chirica si Andrei Apreotesei, managerul Ateneului National, au vizitat institutia de cultura din Piata Unirii, oferind ultimele detalii despre investitia in cel mai mare cinematograf din zona Moldovei. „Reabilitarea Cinematografui Victoria face parte din programul municipal de reabilitare a salilor de spectacol. Pana acum am terminat proiectul Cinematografului Dacia la nivel tehnic de executie. Refacerea acestui cinematograf ne va costa in jur de 3 milioane de euro. De asemenea, Cinematograful Trianon, fost Republica, se afla in faza finala de proiectare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinematograful Victoria, redenumit in Sala Unirii, a gazduit seara trecuta primul spectacol dupa renovarea inceputa de catre Ateneul National din Iasi, in aceasta dimineta avand loc primul spectacol oficial, Harap Alb, un spectacol pentru copii care se joaca cu casa inchisa. In cursul zilei de ieri,…

- Se reiau spectacolele si proiectiile de film de la Cinematograful Victoria din Iasi, dupa ce a fost reparat si reabilitat de municipalitate. Potrivit managerului Ateneului National din Iasi, Andrei Apreotesei, peste 5.000 de ieseni si-au achizitionat deja bilete la cele 20 evenimente care se vor desfasura…

- Cristian Buchiu, sef interimar al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, a declarat marti, dupa ce Comisia Europeana a publicat raportul MCV, ca CE este increzatoare ca autoritatile romane vor da un nou impuls in ceea ce priveste atingerea obiectivelor Mecanismului de cooperare si verificare.

- "Asistam la o dinamica interesanta. Majoritatea de saptamana trecuta, de la motiune, nu mai este valabila si saptamana aceasta. Daca saptamana trecuta a trecut cu 238, de data aceasta, Orban are probleme sa isi asigure majoritatea de 233 (...). Este o problema legata de cvorum, dupa care una legata…

- Lect.univ.dr. Lucian Dirdala: ”Electoratul pare capabil sa judece o candidatura feminina pornind de la meritele și proiectele candidatei”. Prof.univ.dr. Sorin Bocancea: ”Cea mai mare vanzoleala va fi in primul tur, pentru ca batalia se da intre piticii de langa uriașul Iohannis” Avem, din nou, ca…

- Teodor Meleșcanu a declarat ca ar vrea sa fie refacut grupul ALDE la Senat, precizand ca dizolvarea acestuia, ca urmare excluderii sale din partid, nu se justifica și nu are efecte.„Exista o dorința de a pastra grupul ALDE, din pacate, așa cum știți, el a fost dizolvat prin excluderea mea,…

- Ce mandat a avut ambasadorul roman și de la cine? Desigur, exista principiul potrivit caruia procedura de vot pentru alegerea persoanelor fizice este secreta. Asta pentru a nu se tensiona relațiile interpersonale. Atunci cand votul este exprimat in numele unui stat, o asemenea procedura…

- In urma cu 124 de ani, la 14 26 septembrie 1895, regele Carol I inaugura festiv batand in structura ultimul nit, de argint podul peste Dunare proiectat si construit de inginerul Anghel Saligny. In volumul semnat de Ioan I. Musat "Istoricul orasului Cernavodaldquo;, ce poate fi descarcat gratuit din…