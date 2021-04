Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii efectueaza lucrari de reparatii la reteaua de autostrazi si drumuri nationale principale, cu un volum de trafic ridicat, in perioada 1 aprilie - 30 iunie 2021, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii (CNAIR), intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Conform…

- Traficul rutier s-a reluat, duminica dimineata, pentru toate categoriile de autovehicule pe ultimele sectoare de drum national restrictionate din cauza viscolului puternic din judetul Botosani, DN 29, DN 29A si DN 24C, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca in noaptea de joi spre vineri, cand a fost Cod galben de vreme rea, drumarii au impraștiat pe drumurile naționale și pe autostrazi aproape 10.000 de tone de material antiderapant. Citește și: Joe Biden trage semnalul…

- Dupa ce saptamana trecuta anunțam faptul ca șantierul tronsonului Nadașelu - Zimbor din Autostrada Transilvania este gata de start, tronsonul mai mic, cuprins intre Zimbor și Poarta Salajului este pus in așteptare, intrucat ordinul lucrarilor pe contractul privind proiectarea și execuția celor 12 kilometri…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si Politia Romana au decis restrictionarea circulatiei pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe DN 3, intre kilometri 128 si 224, din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse. In aceste moment,…

- Drumarii au actionat pe intreaga retea de drumuri nationale si autostrazi cu 818 utilaje si au imprastiat aproximativ 3.593 tone material antiderapant in intervalul 11 ianuarie, ora 17:00 - 12 ianuarie, ora 05:00, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Potrivit…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) le recomanda conducatorilor auto care se deplaseaza in aceasta perioada, in special in zonele montane, sa circule prudent și sa adapteze viteza la conditiile din trafic. De asemenea, CNAIR a indemnat șoferii sa plece la drum doar…