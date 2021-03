Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Lucrarile de reabilitare și modernizare la strada Morilor din Vinerea, in plina desfașurare: Investiție de peste 3.4 milioane de lei Lucrarile de reabilitare și modernizare la strada Morilor din localitatea Vinerea sunt in plina desfașurare. Investiția de peste 3.4 milioane de lei are ca termen…

- Sucursala Regionala CF Brasov a lansat licitatia pentru executia lucrarilor de reparatii la podul de la km 115+961 (inclusiv trecerea la nivel) si podet km 129+710, ambele obiective aflate intre statiile Ghimes - Siculeni, si la podetul CF situat la km 33+203, intre statiile Vintu de Jos - Sibiu. Valoarea…

- Ziarul Unirea Lucrari pentru modernizarea strazii Iacob Mureșianu din Municipiul Blaj. Licitația pentru investiția de peste 700.000 de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Blaj a lansat vineri in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de reparare a drumurilor, pentru…

- O investiție de circa 3,2 milioane de euro va fi realizata in Ribița. La finalul saptamanii trecute a avut loc semnarea contractului de achiziție publica de lucrari la Biserica „Sfantul Nicolae” din localitatea Ribița Primarul comunei Ribita, Faur Ioan, impreuna cu Lețiu Mircea Gheorghe,…

- Valoarea estimata a contractului se ridica la 34.715.047,57 de lei, suma echivaland cu 7.127.761,0812 euro. Termenul limita pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 19 februarie 2021, ora 15.00, acestea urmand sa fie deschise tot atunci, in SEAP.Ministerul Apararii Nationale ndash;…

- Primaria Cluj-Napoca a lansat licitația pentru execuția lucrarilor pentru proiectul de revitalizare a culoarului de mobilitate nemotorizata aferenta Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului: Zona 2 - Parcul…

- Primaria orasului Negru Voda organizeaza achizitie publica pentru servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul " Amenajare peisagistica in oras Negru Voda" Valoarea totala estimata a achizitiei este de 161.500 lei Investitia consta in reamenajarea spatiilor verzi degradate si circulatiilor…

- Marti, 08.12.2020, CNAIR a deschis ofertele pentru procedura de achizitie publica ce are ca obiect "Realizarea lucrarilor de Reabilitare a Podului de la Cernavoda, situat pe Autostrada A2, la km 157+600". Pana la termenul limita, au depus oferte urmatorii agenti economici: 1. Asocierea CONSTRUCTII ERBASU…