Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scriosteanu anunta, miercuri seara, ca se lucreaza, in conditii de iarna la primul tunel de pe Autostrada Sibiu – Pitesti, fiind executate mai multe lucrari. Scriosteanu afirma ca, daca antreprenorul pastreaza ritmul actual, va fi o noua…

- Lucrarile pe cei 31,75 km ai tronsonului 3 (Valea Mare – Colonești) ai drumului expres Pitesti – Craiova au fost finalizate cu 6 luni mai devreme fața de termenul contractual. De maine, 23 decembrie 2023, se va putea circula pe 71,6 km ai acestui drum expres, intre Robanești și ValeaMare (cei 39,85…

- CNAIR, in calitate de autoritate contractanta, informeaza operatorii economici interesați, ca s-a publicat in SEAP, in data de 02.12.2023, anunțul de concesionare cu numarul PC 1002551, pentru atribuirea prin licitație deschisa a unui numar de 12 contracte de concesiune, avand drept obiect: „Concesiune…

- ”CNAIR, in calitate de autoritate contractanta, informeaza operatorii economici interesati, ca s-a publicat in SEAP, in data de 02.12.2023, anuntul de concesionare cu numarul PC 1002551, pentru atribuirea prin licitatie deschisa a unui numar de 12 contracte de concesiune, avand drept obiect: «Concesiune…

- Potrivit Ministerului Transporturilor, au fost aprobate sumele necesare pentru realizarea exproprierilor pentru obiective de investitii precum: – lucrarea de utilitate publica de interes national ”Realizarea a trei noduri rutiere pe autostrazile A1, A2, A3 in zona de Sud-Est a Romaniei – Nod Rutier…

- Premierul Marcel Ciolacu, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale Simona Bucura Oprescu, președintele Consiliului Județean și al PSD Argeș, Ion Minzina, și prim-vicepreședintele PSD Argeș Cristian Gentea, primar al municipiului…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a laudat, luni, ca, pentru „prima oara in istoria Romaniei”, s-a creat un echilibru intre cheltuieli si investitii, iar, in acest moment, tara noastra are un deficit de 56 de miliarde de lei si cheltuieli pe investitii de 57 de miliarde de lei. Ciolacu a efectuat luni, alaturi…

- Compania Apa Brașov a scos la licitație proiectarea și execuția lucrarilor de racordare la rețeaua de energie electrica a pompelor de apa uzata de la Prejmer și Harman. Este vorba despre stații de pompare a apei uzate, construite cu fonduri europene. Trei stații de pompare la Prejmer și doua la Harman.…