Au început controalele la benzinăriile din Capitală Inspectoratul Teritorial de Munca București a inceput de azi ample acțiuni de control și verificare a modului in care sunt respectate cerințele minime pentru imbunatațirea securitații și protecției sanatații lucratorilor din benzinarii și GPL-uri. Controlul va dura doua saptamani. Inspectoratul Teritorial de Munca București a inceput o serie de controale in cadrul Campaniei Naționala de verificare a modului in care sunt respectate cerințele minime pentru imbunatațirea securitații și protecției sanatații lucratorilor, precum si verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

