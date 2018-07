Stiri pe aceeasi tema

- Nenorocirea a avut loc pe DN 65 E, intre localitațile Roșiorii de Vede și Troianu. Din cauza vitezei, un barbat in varsta de 33 de ani a pierdut controlul volanului, a derapat și s-a izbit de un copac, potrivit observator.tv. La fața locului s-au deplasat rapid doua echipaje de pompieri din…

- Brutski Stsiampkouski Siarhei (30 de ani) a fost condamnat in prima instanta pentru tentativa de omor, doua infractiuni de ultraj, conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului.

- Un accident a avut loc in localitatea Unirea, pe DN17. Soferul autoturismului, care era impreuna cu sora si cumnatul lui, spune ca a pierdut controlul volanului dupa ce a atipit. El a ajuns pe contrasens, iar apoi s-a izbit violent de capul de pod. La fata locului au intervenit mai multe echipaje…

- Claudia avea 34 de ani și era jurnalist la un post local de televiziune din Drobeta turnu Severin. Femeia se afla la volanul mașinii, iar la un moment dat a ignorat semnele de circulație, nu a oprit la stop si a fost lovita de o alta masina care mergea regulamentar. Martorii spun ca au fost treziti…

- Scandal in fata unui bloc din Micro 19 in urma caruia doi barbati au ajuns la spital, iar o femeie insarcinata a suferit un atac de panica. ”Conflictul a avut loc pe strada Laminoristilor, in zona blocului G4. Totul a pornit in urma unui conflict spontan intre un tanar de aproximativ 25 de ani si unul…

- Un grav accident s-a produs la cateva minute dupa miezul noptii. Soferita nu a oprit la stop si a fost lovita de o alta masina care mergea regulamentar. Martorii spun ca au fost treziti din somn de bubuitura si cand au iesit au vazut masinile facute praf si pe tanara aflata in stare critica.…

- Potrivit politistilor vina pentru accident apartine soferului masinii, un tanar de 24 de ani, care desi a oprit regulamentar la trecerea peste calea ferata dubla, nu a o observat ca prin zona trec doua trenuri, din sens opus, la interval de cateva secunde unul de altul. A asteptat ca primul sa treaca,…