Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 89.983 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost admisi in invatamantul liceal de stat, in prima etapa de repartizare computerizata, a anuntat Ministerul Educatiei. Ministerul a publicat sambata, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de…

- Un numar de 89.983 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost admisi in invatamantul liceal de stat, in prima etapa de repartizare computerizata, a anuntat Ministerul Educatiei. Ministerul a publicat sambata, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de…

- Un numar de 89.983 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost admisi in invatamantul liceal de stat, in prima etapa de repartizare computerizata, a anuntat Ministerul Educatiei. Ministerul a publicat sambata, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de…

- La Colegiul National Mircea cel Batran Constanta unde au fost repartizati 2 elevi cu media 10. La CNMB au fost ocupate toate cele 182 de locuri, iar ultima medie de admitere este 9,44. In topul specializarilor pe tara, ordonate dupa ultima medie de admitere se afla cinci specializari de la Colegiul…

- Un numar de 89.983 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost admisi in invatamantul liceal de stat, in prima etapa de repartizare computerizata, a anuntat Ministerul Educatiei. Ministerul a publicat sambata, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de…

- Prima etapa a repartizarii in licee a elevilor care au sustinut Evaluarea Nationala are loc sambata, 24 iulie. Rezultatele repartizarii computerizate vor fi publicate pe site-ul http://admitere.edu.ro. Repartizarea computerizata tine cont de preferintele completate de catre elevi si parinti, dar si…

- Ultimele 5 zile pentru inscrierea la liceu! Cand se anunța rezultatele repartizarii computerizate. Absolvenții de clasa a VIII-a mai au la dispoziție cinci zile pentru a completa fișele de inscriere la liceu. Ei iși exprima in scris opțiunile, impreuna cu parinții și sub indrumarea diriginților. Obținerea…