- Miercuri, 07.12.2022, de la ora 10,30, la Sala Sporturilor din Pitești, vor avea loc finalele la feminin și masculin la baschet și fotbal. Baschet FETE: C.N. „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI – C.N.„I.C. BRATIANU” PITEȘTI Baschet BAIEȚI: L.P.S. „VIITORUL” PITEȘTI – C.N. „I.C. BRATIANU” PITEȘTI Fotbal…

- Astazi, la Colegiul Național “Vlaicu Voda” din Curtea de Argeș s-a desfașurat etapa zonala la volei masculin și feminin in cadrul primei ediții a Cupei Liceelor – Viitorii Campioni. La eveniment au participat și vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bughiu, primarul municipiului…

- Astazi, la Baza Sportiva “Aripi”, a avut loc deschiderea oficiala a competiției la fotbal masculin de pe zona Pitești, in cadrul primei ediții a Cupei Liceelor – Viitorii Campioni, organizata și finanțata de Consiliul Județean Argeș. La eveniment au participat vicepreședintele Consiliului Județean…

- S-a deschis prima ediție a Cupei Liceelor – Viitorii Campioni, organizata și finanțata de Consiliul Judetean Arges. Peste 100 de echipe (feminin și masculin) și peste 1000 de elevi participa la competițiile de baschet, handbal, volei și fotbal! Turneul a inceput deja, in jurul datei de 4 noiembrie,…

- Echipa maghiara TFSE-MTK a caștigat „Cupa Sepsi”, dupa ce a invins-o in finala competiției, cu 71-67, pe gazda Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe. In finala mica, Besiktas a triumfat in fața lui CSM Alexandria, dupa prelungiri (60–57). In semifinale, Sepsi trecuse cu 64-47 de Besiktas, iar MTK cu 80-51 de Alexandria. …