Stiri pe aceeasi tema

- Mare pasionat de sport, Parintele Vasile Ioana, o voce respectata in lumea preoțeasca de la noi din țara, a vorbit la podcastul „Profu' de Sport” despre victoria plina de semnificații spirituale a Argentinei din finala Campionatului Mondial, in care „pumele” au doborat Franța la loteria loviturilor…

- Patru baieti, in varsta de sase, opt, zece si 11 ani, au fost scosi din apa in stop cardiac dupa ce au cazut in lacul Solihull din orasul Birmingham. Trei dintre ei au murit duminica, iar al patrulea, baiatul cel mai mic, a pierdut lupta pentru viata la spital, dupa trei zile de la tragedie. ”Cu o profunda…

- Asociația județeana a romanilor refugiați și expulzați prin Dictatul de la Viena din 1940, deplange trecerea in neființa a celui ce a fost Parintele vicar foraneu de Carei, Radu Filip. Protopopul Radu Filip a fost prietenul romanilor refugiați și expulzați din județul Satu Mare. A fost cel care ne-a…

- In copilarie si in tinerete am jucat fotbal. Chiar am apucat sa fiu legitimat la o echipa de juniori, pana cand un accident la coloana a pus capat scurtei mele cariere sportive. Acum, nici macar nu mai urmaresc vreun meci televizat. Absolut intamplator am aflat ca tocmai a inceput un campionat mondial,…

- Galatenii care s-au aflat, joi dimineata, pe Faleza Dunarii au avut parte de un fenomen spectaculos, fluviul parand ca a dat in clocot, fenomen generat de diferenta mare dintre temperatura apei si cea a aerului, din timpul zilei si noptii. „Fenomenul apare atunci cand diferenta dintre temperaturile…

- Schimbarile climatice duc la topirea cu rapiditate a gheturilor din regiunile reci ale planetei noastre, iar stratul de gheata marina din zona arctica va disparea cu siguranta in timpul perioadelor de vara pana in 2050, potrivit unui raport publicat luni, informeaza Reuters. Doar anul acesta, in Antarctica…

- La scrutinul din 1 noiembrie, Sionismul Religios, un partid de coloniști cu o linie dura, a urcat pe locul al treilea in parlament, poziționandu-se ca un potențial partener puternic in probabila coaliție a lui Benjamin Netanyahu. In randul coloniștilor ideologici, speranțele sunt deja mari in ceea ce…

- Armata lui Vladimir Putin se indreapta spre cea mai sumbra etapa a razboiului din Ucraina, in masura in care soldații sai subechipați se confrunta cu realitatea dura a iernii in tranșee. Soldații ruși s-ar putea confrunta cu condiții teribile pe front asemanatoare cu cele din invazia eșuata a Finlandei…