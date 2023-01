Au fost lansate sistemele „EuRIS” și „CEERIS” de raportare a navigației pe Dunăre Autoritatea Navala Romana a finalizat prezentarea catre armatori și companiile de agenturare a navelor fluviale a sistemului european de raportare a voiajelor, „EuRIS”, un sistem transfrontalier de comunicații care este de fapt un ghișeu unic pentru toate informațiile relevante legate de caile navigabile și trafic. Acesta combina pe platforma „ www.eurisportal.eu ” datele din 13 țari, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Franța, Germania, Ungaria, Luxemburg, Olanda, Serbia, Slovacia și Romania. Sistemul „EuRIS”, realizat de cele 13 state, ca și sistemul „CEERIS”, realizat de 8 state riverane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

