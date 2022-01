Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, s-au raportat 916 noi cazuri de infectare cu coronavirus si 78 de decese, dintre care cinci anterioare. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 5 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate…

- Un numar de 13 elevi si sapte cadre didactice au fost confirmati ca fiind infectati cu noul coronavirus in aceasta saptamana, motiv pentru care mai multe clase vor desfasura cursuri online, in zilele lucratoare din saptamana viitoare. Potrivit informatiilor furnizate de Institutia Prefectului,…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus. Peste 3.300 de elevi au fost infectati de la inceputul pandemiei.Conform datelor furnizate de DSP Constanta, la nivelul judetului au fost confirmate, de la inceputul pandemiei, pana in prezent, 890 de cadre didactice, 3.310…

- Romania a ajuns la 1.748.568 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 4.128 de noi imbolnaviri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai…

- De la inceputul lunii noiembrie 2021 și pana in momentul de fața nu mai puțin de 156 de suceveni infectați cu noul coronavirus au pierdut lupta cu boala. Potrivit Prefecturii Suceava, in ultimele 24 de ore au decedat șapte persoane din județul Suceava ca urmare a infecției cu Covid – 19. In cursul lunii…

- Numarul elevilor și al profesorilor infectați cu coronavirus este in creștere. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, in ultimele 24 de ore au fost depistați cu COVID 23 de elevi de la gradințe, școli și licee din Targu Jiu și din județ, precum și 6 cadre didactice, dintre care 5 de la unitați…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus.In urma centralizarii datelor din toate spitalele si clinicile din judetul Constanta, de la inceputul pandemiei si pana in acest moment au fost confirmate 2.184 de cazuri de infectare in randul personalului: medici 472 , asistenti…

- Alți cinci pacienți infectați cu coronavirus, transferați in strainatate Arhiva Foto: facebook.com/BucharestInternationalAirShow. Alți cinci pacienți infectați cu coronavirus, aflați în stare critica, dar stabila, au fost transferați în spitale din strainatate. Este…