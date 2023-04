Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al ambasadei Federatiei Ruse in Republica Moldova a fost declarat persona non-grata in aceasta tara, din cauza actiunilor unor functionari ai ambasadei ruse fata de politistii moldoveni de frontiera de pe aeroportul din Chisinau, care au refuzat intrarea unui politician regional rus in Republica…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reactionat la decizia autoritatilor de frontiera din Republica Moldova de a interzice intrarea in tara a unei delegatii ruse conduse de sefului republicii Tatarstan, Rustam Minnihanov. Ea a calificat aceasta masura drept „inca un…

- Deputatul Fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate din Parlamentul Republicii Moldova, Adrian Cheptonar, reacționeaza la intenția unui inalt demnitar din Rusia de a face campanie electorala in Gagauzia in favoare unui candidat susținut de Kremlin. „Este ilegal”, a scris Cheptonar pe contul sau…

- Maria Zaharova, o noua nemulțumire fața de Chișinau! Reprezentanta MID-ului rusesc reacționeaza la decizia autoritaților de frontiera ale Republicii Moldova de a interzice intrarea in țara pentru șeful republicii Tatarstan, Rustam Minnihanov. Zaharova califica acest gest drept unul neprietenos in raport…

- Președintele Republicii Tatarstan, Rustam Minnihanov, afirma ca nu a fost lasat sa intre in Republica Moldova. Acesta susține ca urma sa participe la congresul internațional de diplomație populara „Prietenia popoarelor – 2023”, in Gagauzia. „Autoritațile moldovenești au decis ca suntem cetațeni nedoriți,…

- Liderul din Tatarstan , Rustam Minihanov, apare intr-o secvența video, unde afirma ca nu a fost lasat sa intre in Republica Moldova. Acesta urma sa participe la primul Congres internațional al diplomației populare „Prietenia popoarelor 2023” desfațurat astazi la Comrat și a venit la invitația lui Victor…

- In instituții speciale pentru copii din zonele Ucrainei ocupate de forțele Moscovei și pe teritoriul Rusiei se afla 4.390 de orfani ucraineni și minori lipsiți de ingrijire parinteasca, a anunțat marți, 28 martie, vicepremierul Irina Vereșciuk, citata de publicația Pravda . Oficialul de la Kiev a vorbit…

- Pe masura ce invazia rusa continua in Ucraina, localnicii din regiunea autonoma Gagauzia din R. Moldova se opun razboiului, dar iși pastreaza loialitatea ferma fața de Moscova. Intr-o dupa-amiaza a zilei de 18 martie, Nicolai Dudoglo, fostul primar al orașului Comrat și acum candidat pentru funcția…