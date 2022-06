Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea copiilor din Beijing nu se vor intoarce la școala saptamana viitoare, așa cum era prevazut inițial, din cauza unui nou val de Covid-19, au anunțat sambata autoritațile chineze, citate de boursorama.com . Majoritatea elevilor din școlile primare și secundare „vor continua sa studieze online…

- Poziția Chinei cu privire la Hong Kong, Xinjiang, Taiwan și problemele maritime este clara, autoritațile de la Beijing respingind comunicatul emis de miniștrii de externe G7, a declarat Zhao Lijian, purtatorul de cuvint al MAE din China. In comunicatul G7 au fost atinse multe chestiuni legate de China,…

- Marius Balo, profesorul care a petrecut 8 ani de inchisoare in China, a ajuns, azi noapate, acasa, la Cluj-Napoca. A fost intampinat de unchiul sau, cel care l-a crescut de la varsta de 10 ani, si de avocat. “N-am dormit de 3 zile, sunt asa…levitez. Insa si de emotie. E cea mai fericita zi din viata…

- Stabilit in China in 2010, acolo unde s-a angajat ca expert strain in cadrul Grupului de Tehnologie si Educatie Xin Dong Fang (New Oriental) din Beijing, profesorul clujean Marius Balo era convins ca viața sa intra intr-o noua etapa, iar implinirile profesionale nu aveau cum sa lipseasca. Numai ca totul…

- Marine Le Pen, contracandidata de extrema dreapta a actualului presedinte francez in turul doi al alegerilor prezidentiale, spune ca este de partea Ucrainei in razboi, in calitate de aparatoare a suveranitatii nationale, dar ca ar fi dispusa sa interactioneze cu Rusia pentru a preveni o alianta viitoare…

- China afirma ca va „continua sa consolideze coordonarea strategica” cu Rusia, indiferent de modul in care „peisajul international s-ar putea schimba”, potrivit unui comunicat publicat marti de Ministerul chinez al Afacerilor de Externe, relateaza CNN.

- Cinci oameni de știința occidentali au publicat o scrisoare prin care le solicita factorilor de decizie din SUA și restului comunitații științifice sa nu ii sancționeze pe toți oamenii de știința ruși ca raspuns la invazia Ucrainei. „Inchiderea oricarei interacțiuni cu oamenii de știința ruși ar fi…

- China respecta ”suveranitatea si integritatea teritoriala a tuturor statelor”, iar SUA ”ar trebui ia masuri concrete pentru a rezolva problema din Ucraina, mai degraba decat sa alimenteze conflictul si sa il transfere catre altii” a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al…