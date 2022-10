Poliția Naționala a Ucrainei a raportat duminica ca autoritațile au deshumat primele 20 de cadavre din mormintele improvizate din ultimul oraș eliberat, Lyman, relateaza Kyiv Independent, potrivit The Guardian. Lucrarile de exhumare continua la doua alte morminte comune, unde ar putea fi aproximativ 200 de cadavre ale unor civili, a informat Poliția Naționala a Ucrainei, pe 9 octombrie. . @NPU_GOV_UA has exhumed the first 20 bodies in Lyman, in the Donetsk region. Civilians, including children, and fallen ?? soldiers are buried here. These graves were dug during the russian occupation of Lyman.…